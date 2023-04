Amtssygehusets "hjerte" er solgt

- Vi skal og vil fastholde kvaliteten i de områder og bygninger, der giver Aarhus sin helt særlige stemning. Amtssygehuset er derfor nu selv blevet en meget vigtig patient med dets unikke arkitektur, historie og betydning for mange aarhusianere. Vi stiller meget høje krav til omdannelsen af den store, flotte sengebygning, som har stået her fra begyndelsen i 1935, siger rådmand Nicolaj Bang (K), Teknik og Miljø.

Det gamle Amtssygehus' centrale sengebygning bliver snart vækket til live igen. Onsdag godkendte byrådet et salg, som betyder, at der er 430 nye hjem på vej i de tre bygninger.

Det er pensionsselskabet PenSam og totalentreprenør Raundahl & Moesby, som kommer til at stå for projektet, som de har vundet i konkurrence mod flere andre tilbud.

- Vi er meget bevidste om, at det gamle amtssygehus er et sted, som betyder noget for mange aarhusianere, og derfor er det også et særligt privilegie at få lov at videreudvikle det, lyder det i en fælles udtalelse.