Amok på AUH: Ansat blev overfaldet

Betjente fra Østjyllands Politi måtte mandag klokken 12.12 en tur på Aarhus Universitetshospital (AUH), hvor en 33-årig mand opførte sig truende. Det fremgår af Østjylland Politis døgnrapport.

Den 33-årige, som er fra Aarhus, gik rundt uden for hospitalet, da politiet kom til stedet. Han havde skubbet en mandlig ansat omkuld, som slog hovedet ved faldet.

Da politiet ville anholde den 33-årige, gik det ikke uden problemer. Han modsatte sig anholdelsen ved at spænde op i kroppen og ikke frivilligt fik håndjern på.

Derfor er manden nu sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde, ligesom en sigtelse for vold mod en offentligt ansat også er havnet hos manden.