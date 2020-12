Amin og vennerne hang ud på gaden: Nu har de startet en klub

Som en del af arbejdet med at opstarte klubben har de unge mænd nu fået et diplom af Frivilligcenter Aarhus. Her står blandt andet, at "det her været deltagerne selv, der kom med idéen til projektet funderet i et ønske om at gøre det mere attraktivt at være ung på Vibyvej og skabe mere fællesskab på tværs, samt nedbryde fordomme." Foto: Privatfoto