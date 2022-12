Amfetaminværksted og våben - person anholdt

Amfetamin, fyldstof og våben.

En 25-årig person er tirsdag blevet anholdt, idet han mistænkes for at have drevet et større amfetaminværksted på en adresse i Aarhus.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelse.

På adressen er der fundet både amfetamin, adskillige kilo fyldstof samt remedier til opblanding af amfetamin.