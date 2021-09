Amfetamin, kniv og falsk identitet: Efterlyst mand fanget

Manden fastholdte på politigården den identitet, som han havde opgivet til betjentene fra start af. Da de tjekkede hans fingeraftryk, kunne de dog se, at han var en anden, end han udgav sig for at være.

Den 43-årige mand blev derfor både sigtet for besiddelse af narkotika, for overtrædelse af knivloven og for falsk anklage ved at have oplyst en andens navn og cpr-nummer.