Alvorligt syge corona-patienter fløjet ind fra udlandet

På Ole Thomsens foranledning blev AUH spurgt, om man kunne løfte opgaven. Svaret var, at man godt kunne tage to ind.

- Min vurdering var, at vi er den region, som har færrest indlagt med Covid-19 og færrest indlagt på intensiv. Hvis nogen skulle redde to liv, så var det os, siger han.

Med tanke på det pres, som man oplever på sygehusene lige nu, hvordan harmonerer det så med at tage imod patienter fra udlandet?

- Hvis et ministerium beder os om det, så gør vi det. Ligesom vi også hjælper til, hvis vi bliver bedt om at låne personale ud til steder med for eksempel ebola. Hvis medarbejdere har lyst til det, og vi kan få det til at hænge sammen med driften herhjemme, så siger vi ja til, at medarbejdere tager ud og redder liv.

- Min personlige holdning til det er, at det er den rigtige attitude - at være med til at redde liv. Vi er også presset i Danmark, men jeg er sikker på, at det ikke koster nogen hverken liv eller førlighed i Danmark, at vi hjælper to fra Rumænien, siger Ole Thomsen.

Ifølge det rumænske medie mediafax.ro, lettede et C-27 J Spartan-fly fra det rumænske luftvåben lørdag fra lufthavnen i Bukarest for at flyve de to patienter til Danmark, hvor de altså nu er havnet på AUH.

Karina Bækby Houborg har ikke hørt, at der skulle være yderligere patienter på vej til Aarhus. Om de to patienters tilstand siger hun følgende:

- De er så dårlige, at de ligger på intensivafdelingen. Vi kan behandle dem ligesom alle andre patienter, der ligger på intensiv.

Ole Thomsen forventer ikke, at der kommer flere rumænske patienter.