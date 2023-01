Alternativ søgning efter elev: - Fuck dig, dit beskidte møgsvin

Han forsikrer om, at der ikke er noget ondt i videoen - og at Sergiu i øvrigt selvfølgelig stadig er kokkeelev på Ombord.

Hånden på hjertet: Hvordan er det at være kokkeelev i dit køkken?

- Jeg vil have, at vi snakker ordentligt til hinanden om tingene og får det løst, men når musikken spiller, og der er travlt, så skal folk gøre, hvad jeg siger. Men vi skal kunne grine af det til sidst og drikke en stor øl sammen, siger Nicolai Møller Nielsen.

Sket meget i branchen

Det er restauratør Allan Thallaug, som ejer Ombord. Han skulle lige overveje et par sekunder, om videoen var en god idé som jobopslag.

- Men jeg synes, det skinner igennem, at det er sjov og ballade. Sergiu griner jo hele vejen ud, fortæller han.

Han viste videoen til et par leverandører, inden den blev offentliggjort på Facebook, og her var der grin, og så vidste Allan Thallaug, at den godt kunne gå.

Branchen har ry for at være hård. Hvor hårdt er det at være kokkeelev på Ombord?

- Jeg tror, det er ligesom alle andre steder. Vi går op i, at eleverne får lov til at være selvstændige og yde en indsats, men vi gør en stor indsats for, at man skal have det gode humør med, siger restaurantøren.