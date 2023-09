Alfred vil lave CO2 om til pandekager og småkager

Det er ham, der, sammen med sit team, ønsker at bruge CO2 til at lave det protein, vi spiser. Så vi i princippet kan bruge CO2 til at lave pandekager, småkager og alt muligt andet, der indeholder protein.

- Det vil ændre markant, hvordan vi anskuer mad. Vi skal konvertere CO2 til spiseligt protein, siger Alfred Spormann til TV2 Østjylland.

'Vil ske inden for fem år'

At spiseligt protein kan produceres i et laboratorie er faktisk ikke nyt.

Men Alfred Spormann vil levere den resterende forskning, der kræves for, at proteinet snart kan findes i dit supermarked.

Han tror på, at det sker inden for fem år.