Alex fortryder hærværk for hundredtusindvis af kroner

- Dét derovre og dét derovre, og så smadrede jeg skærmene, og jeg smadrede reklamesøjler. 30-årige Alex Balógh peger på skærmene, der oplyser Letbanens passagerer om trafikinfo. - Jeg tog bare stenene, siger hun. Letbanestoppet Gl. Skejby i Aarhus N er ofte blevet udsat for hærværk. Og det meste står hjemløse Alex bag.

Jeg var så langt væk, at du ikke drømmer om det Alex Balógh

Hun har massive sociale og psykiske problemer og misbrug af stærke mængder medicin. - Jeg kan ikke huske det. Jeg var så langt væk, at du ikke drømmer om det. Jeg lagde først mærke til det, da politiet kom herud på skinnerne, siger Alex.

Letbanen sender nogen ud, hver gang der har været hærværk, for at fjerne glasskår, så der er trygt for passagerne. - Jeg vil skyde på, at vi nok har brugt et sted imellem 250.000-500.000 kroner de sidste tre år, vurderer Letbane-direktør Michael Borre. - Vi har oplevet en del hærværk på Gl. Skejby. I hvet fald ti gange er der blevet lavet større hærværk, siger direktøren.

Regningerne hober sig op, og det seneste hærværk løber ifølge Michael Borre op i cirka 100.000 kroner. De penge tror direktøren dog ikke, at hun kan betale, så han mener, at regningen lander et andet sted. - Det siger lidt sig selv, at det er letbanens ejer, der i den sidste ende skal betale, og det er jo regionen og kommunen. Så samlet set nogle skatteborgere, det bliver lagt over på, siger Michael Borre. Han er både ærgerlig over situationen, men også ked af det på Alex' vegne, og at hun bliver nødt til at råbe om hjælp på den måde. Mistede kontrollen Alex Balógh vil gerne have hjælp af Aarhus Kommune til at flytte i sin egen lejlighed med daglig hjælp fra en kontaktperson. Et sådan tilbud, er dog endnu ikke stablet på benene. Selv siger Alex Balógh, at det er en konsekvens af, at hun føler sig magtesløs. - Jeg havde mistet kontrollen, jeg havde fået en nedsmeltning i mit hoved.

Der er jo i hvert fald noget, som vi ikke er lykkedes godt nok med Anders Winnerskjold (S)

Rådmand for sociale forhold og beskæftigelse Anders Winnerskjold (S) er også berørt af Alex' situation.

- Vi har at gøre med en kvinde, der lever et meget svært og kaotisk liv, og der er jo i hvert fald noget, som vi ikke er lykkedes godt nok med, siger rådmanden. Hvad er det, I ikke er lykkedes med? - Der er nogle sektorskel, og så er der vores evne til at motivere og bygge kompetencer på Alex, så hun også er i stand til at tage imod, siger rådmanden, der af hensyn til personfølsomme oplysninger ikke kan komme nærmere ind på hendes sag. - Men jeg må bare erkende, at der er nogle ting, der gør mig en smule trist og frustreret over, at vi ikke har været i stand til at lykkes bedre, uanset man også har et personligt ansvar, siger Anders Winnerskjold. Aarhus Kommune oplyser til TV2 Østjylland, at man er opmærksomme på Alex' sag og at hjælpe hende.

Læs hele Aarhus Kommunes skriftlige svar her: Gadeteamet i Aarhus Kommune er løbende i kontakt med Alex, som i perioder også opholder sig som gæst på ét af Aarhus Kommunes specialtilbud. Fokus i den nuværende kontakt og indsats er at motivere Alex til et ophold på et døgntilbud, som har de rette faglige kompetencer til at kunne give Alex den hjælp og støtte, som hun har brug for i hverdagen. På sigt kan det ikke udelukkes, at Alex - med den rette hjælp og støtte - kan bo i egen bolig. Men på nuværende tidspunkt er det Aarhus Kommunes vurdering, at denne løsning hverken er mulig eller hensigtsmæssig. Borgere med handicap, psykisk sygdom eller sårbarhed kan modtage hjælp og indsatser fra Aarhus Kommune. Hvilken afdeling, man modtager hjælpen og indsatsen fra, er aldersbestemt og skiller ved 30 år. Objektivt set skulle der været sket et skift fra en afdeling til en anden for Alex allerede i februar 2023. Da det har været Aarhus Kommunes ønske at sikre den bedste overgang for Alex, har vi valgt at fastholde kontakten til den sagsbehandler - som Alex kender og har haft gennem tiden - i en længere overgangsperiode. Det vil dog inden for nærmeste fremtid blive aktuelt, at Alex får en ny sagsbehandler. Når det sker, vil vi sikre, at Alex bliver informeret herom. Skift af sagsbehandler har og får ingen indflydelse på den kontakt, der er med Alex via Gadeteamet, som hun kan komme i kontakt med døgnet rundt. Hvad angår Alex´ ønsker om at få tilknyttet en mentor, så er Aarhus Kommune i dialog med én, der i forvejen har kendskab til Alex, og som måske kan være en mulighed. Desuden forsøger vi at få kontakt til én, som Alex selv har nævnt som en mulig mentor. Det er vi ikke lykkedes med - endnu - men det vil vi fortsat arbejde på. Udtalelse fra Aarhus Kommune v/centerchef Tina Fendinge og centerchef Rune Meyer arrow-down