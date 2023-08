Aldrig sket før: Først vandt de 500.000 - og så vandt Michael igen

- Det er aldrig sket før, at en træner, der selv har trænet begge heste, vinder de to derbyer, siger den aarhusianske travtræner, Michael Lønborg.

Der er intet nyt i, at Charlottenlund Travbane i år dannede rammene for derbyerne, sådan er det hvert år. Dog bød weekenden på intet mindre en to usædvanligheder.

Harper vandt hoppederbyet om lørdagen og vandt en præmie på 500.000 kroner. Søndag var det Holger Danskes tur til at vinde derbyet for hingste og vallakker med en pengepræmie på en million kroner. En historisk præstation.

Hestene Harper og Holger Danske er begge to fire år gamle. De er blevet trænet af Michael Lønborg siden de var et år.

- Min farfar vandt i 1950 og min far vandt i 1996, og nu mig i 2023. Det er heller aldrig sket før, at tre generationer har vundet derbyet, siger Michael Lønborg.

Interessen for heste ligger til familien. For godt 75 år siden vandt det første medlem af familien derbyet.

- Det kan slet ikke stå i en hel avis, hvad der kan gå galt op til en konkurrence. Alt kan gå galt. Hestene kan blive syge, der kan komme dårligt vejr. Alt simpelthen, siger Michael Lønborg.

Han mener, at det endnu er for tidligt at sige, om der er sket en forskel siden weekendens fremragende præstationer. Men han håber på, at det skaber fokus på den forretning. han driver.

Af pengepræmien på 1,5 million kroner, kan Michael Lønborg se frem til at få ti procent. Resten går til henholdsvis den svenske og danske ejer af hestene.