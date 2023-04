Aldrig gå tilbage til en fuser: Forsøgte at stjæle den samme motorcykel to gange

Man må aldrig gå tilbage til en fuser. Den læresætning skulle to motorcykeltyve nok have tænkt på i nat, da de forsøgte at stjæle en motorcykel - to gange.

Klokken var 01.32, da de ved Dokk1 i Aarhus forsøgte at bryde låsen op på en motorcykel.

Det så en opmærksom borger, der ringede til politiet, som sendte en patrulje afsted.

De to mænd må også have været opmærksomme, for da patruljen ankom til stedet, var de to mænd væk, og de var ikke til at se i nærheden. Motorcyklen var der dog stadig.

Betjentene kørte derfor igen.

Andet forsøg

Men så snart patruljen var væk, vendte de to mænd tilbage til motorcyklen og forsøgte endnu engang at stjæle den.

Den opmærksomme borger, der havde tilkaldt politiet, var dog stadig skarp, og ringede endnu engang til politiet.

Politiet ankom hurtigt, og denne gang havde de også en hundepatrulje med.

Politiet nåede at se mændene stå og fifle med motorcyklen, inden de tog benene på nakken og løb i hver sin retning.

Sigtet for at løbe på skinnerne

Den ene, en 18-årig mand, hoppede op på letbanesporene ved Europaplads og løb langs skinnerne, men han blev hurtigt løbet op af en betjent, som lagde ham i håndjern.

Den anden mand, en 19-årig, var løbet ned langs havnen. Her mistede hundepatruljen ham af syne. Det var dog ingen sag for hundene at opsnuse den uheldige 19-årige, der sad og gemte sig bag en trappe.

Begge mænd blev sigtet for forsøg på tyveri af motorcyklen.

Den 18-årige blev desuden sigtet for overtrædelse af jernbaneloven, da han havde løbet på skinnerne.