Alberte foretrækker stalden - og flere gør som hende

- Jeg fandt ud af, at det ikke er mennesker, jeg skal arbejde med, men at det er dyr, siger hun.

- Jeg har brug for at komme ud i det fysisk og mærke, at jeg er live, ved at det enten er varmt, koldt, eller at jeg bliver skubbet af en ko, siger hun.

Fremgang på 20 procent

- Vi er selvfølgelig glade for, at vi oplever en øget tilgang nu for der er meget stor efterspørgsel på de unge kræfter, Poul Arne Jansen, uddannelsesleder på landbrugsuddannelsen på JU Aarhus.

Og uddannelsen i Aarhus er ikke den eneste, der har oplevet stor fremgang. Samme tendens ses på andre landbrugsskoler i landet, hvor der samlet er 21 procent flere elever, som er begyndt i januar 2023, sammenlignet med for to år siden.



- Vi antager, at det skyldes mange af de forskellige aktiviteter vi laver ud over de formelle brobygningsaktiviteter og undervisningsaktiviteter, der bærer frugt, siger uddannelseslederen.



Jagter endnu flere unge

Trods fremgang i antallet af elever, skal skolen ud at finde endnu flere.

- Det er en stor udfordring. Vi håber, at vi kan skærpe interessen for os også fra elever, der har taget en gymnasial uddannelse, Poul Arne Jansen.



Alberte Brink Thomasen ved nu, at hun har sporet sig ind på det rette, men hvor hun præcist ender i arbejdslivet, er endnu lidt usikkert.



- Min allerstørste drøm er at ende som veterinærsygeplejerske eller dyrlæge, men jeg ved ikke endnu, om jeg tænker, når jeg er færdig med uddannelsen her, at det bare er det, jeg skal lave resten af mit liv, siger hun.