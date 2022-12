Akut mangel på soveposer: De rystede af kulde, da de mødte op til julefrokost

- Da de kom til julefrokosten, rystede de af kulde.

Sådan fortæller ildsjæl og stifter af hjemløse organisationen 'Hjemløs i Århus', Rikke Sejthen, til TV2 ØSTJYLLAND, efter hun søndag afholdt julefrokost for hjemløse og udsatte i Aarhus.

- Der er akut behov for hjælp, for de mennesker der sover på gaden, siger Rikke Sejthen.

Det kolde vintervejr har fået mange til at trække skulderen lidt ekstra op om ørerne, og for de hjemløse, der sover på gaden, har den seneste uges frostgrader været særligt hård.



Det har fået Rikke Sejthen til at efterlyse soveposer, efter hun søndag tog imod flere gennemkolde hjemløse til den årlige julefrokost, der søndag markerede 10-års-jubilæet for organisationen.

- Vi skyndte os at pakke dem ind i tæpper og varmt tøj, men de havde svært ved at få varmen igen. Det er ikke fedt for nogen, uanset hvor koldt det er.