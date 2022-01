Aktivister smed hø til vilde heste: - Det svarer til at smide en brosten gennem et vindue

- Jeg tager ikke afstand fra det. Hvis Molslaboratoriet var min nabo, ville min medmenneskelighed for de her dyr være større end min solidaritet til ledelsen. Så jeg ville helt klart også smide noget hø, siger Dorthe Brauner Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.



Dyreaktivisten er også meget uenig med Bo Skaarup, når han kalder aktionen for hærværk.

- Det er ikke hærværk. Det er et opråb til myndighederne og et opråb om, at vi ikke vil finde os i det her mere. At han kan finde på at sammenligne det med at kaste brosten, det er vanvid, siger Dorthe Brauner Jensen.