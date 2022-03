Aktion mod social dumping: Flere virksomheder gik i fælden

Syv virksomheder i Aarhus-området fik i sidste uge besøg af Skattestyrelsen som et led i kampen mod social dumping. Seks af de syv virksomheder kan forvente nyt kontrolbesøg. Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Aktionen, som styrelsen foretog i samarbejde med Arbejdstilsynet og politiet, havde især fokus på, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den skat og moms til Danmark, som de skal. Og der var altså problemer på seks af de syv virksomheder.

- I Aarhus-området skal vi tale med seks virksomheder igen. De oplysninger, som vi har fået under aktionen, tyder på, at fire udenlandske enkeltmandsvirksomheder reelt burde være lønmodtagere i de danske virksomheder, de udfører arbejde for. Derudover er der to virksomheder, der formodentlig har undladt at blive momsregistret, forklarer Ernst O. Nielsen, funktionsleder i Skattestyrelsen.