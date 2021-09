Aktion koster: Sygeplejersker bliver trukket i løn efter protest

Regionerne varsler bod

Dermed følger Aarhus Kommune i sporet på Danske Regioner, som mandag meldte ud, at arbejdsnedlæggelserne kan ende med at blive en sag for Arbejdsretten med henblik på at få idømt sygeplejerskerne en bod for det ulovlige fravær.

- De overenskomststridige arbejdsnedlæggelser er til stor gene for patienterne. Hvis de fortsætter, vil vi tage sagen til Arbejdsretten med henblik på at få de pågældende idømt en bod, lød det mandag i en skriftlig udtalelse fra Danske Regioner.

De kommunalt ansatte sygeplejersker i Aarhus sagde tirsdag, at de fortsætter arbejdsnedlæggelsen i morgen, hvor de som tirsdag vil nedlægge arbejdet mellem klokken 9 og 10.

Andre steder i regionen fortsætter de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser også. Således nedlægger sygeplejerskerne på både Horsens og Randers sygehus ifølge TV2 Østjyllands oplysninger arbejdet fra klokken 7.45 og en time frem onsdag morgen.

Klarer akutte opgaver

Tirsdag forklarede sygeplejerske Lotte Kruse Nielsen, at strejken handler om at bakke op om den utilfredshed, der er blandt landets sygeplejersker, når det kommer til deres arbejds- og lønvilkår.

- Vi er utilfredse med regeringsindgrebet. Vi er bekymret for fremtidens sundhedsvæsen i kommunen. Her er arbejdsvilkårene stramme, ligesom i regionerne.

De kommunale sygeplejersker understreger, at de trods arbejdsnedlæggelserne vil tage hånd om akutte opgaver.