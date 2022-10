Aktindsigt afslører: Satte skandalesag på pause på grund af sommerferie

Orienteres to måneder efter møde

Efterfølgende bliver der afholdt to møder 25. og 26. august, men indholdet af disse to møder er også mørkelagt. Noget tyder dog på, at sagen stiger i graderne hurtigt efter disse to møder.

Den 29. august mødes en lang række centrale medarbejdere for at diskutere sagen. Her bliver de enige om at igangsætte en undersøgelse af sagen. Samme dag orienteres rådmand Anders Winnerskjold om sagen mundligt. To måneder efter mødet den 27. juni, hvor problemerne i UC Gadeplan bliver diskuteret af de to chefer.