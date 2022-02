Aggressive mænd anholdt efter ballade i nattelivet

For kort efter begyndte den 48-årige angiveligt at urinere op ad en væg, hvilket blev takseret til endnu en sigtelse. Derefter nægtede han at gå fra stedet, og da betjentene til sidst tog fysisk fat i ham, blev manden ifølge politiet aggressiv og tog fat i en af betjentene.

Det førte til en anholdelse for at sove rusen ud i detentionen, og i forbindelse med at manden angiveligt voldsomt modsatte sig anholdelsen, fik han peberspray.

Vendte tilbage til anholdelse

Lige over for Herr Bartels var der også ballade senere på aftenen. Klokken 03:23 blev en 32-årig mand fra Aarhus anholdt og sigtet, efter han angiveligt havde udvist aggressiv opførsel over for en dørmand på London Bar.

Betjente på stedet havde egentlig allerede sendt ham væk fra baren, men da han vendte tilbage og stadig virkede aggressiv, blev han lagt i håndjern.

På et andet centrum for natteliv i Aarhus, Klostergade, var der også problemer natten til lørdag. Østjyllands Politi måtte nemlig to gange inden for to timer forbi Heidi's Bier Bar for at få kontrol med gæsters voldelige opførsel.

Første gang gjaldt det en 27-årig mand, der begyndte et slagsmål på gaden, og som derfor blev anholdt klokken 03:18 og sat i detentionen.

Anden gang, hvor der opstod problemer foran Heidi's Bier Bar, var klokken 04:54, melder Østjyllands Politi. Her havde en 29-årig beruset, spansk mand nemlig angiveligt revet en 23-årig kvinde i håret, skubbet hende op ad en væg og råbt ad hende.

Hændelsen kostede ham en straksbøde på 3.000 kroner og en anholdelse.

Også i Randers havde en gæst i nattelivet svært ved at overholde landets love, lyder det i døgrapporten.

Foran Zwei Grosse Bier Bar i Storegade begyndte en 22-årig mand ifølge politiet at råbe og skrige mod en politipatrulje. Han blev anholdt og sigtet for brud på ordensbekendtgørelsen.