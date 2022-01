AGF vil være klimaduks

I det daglige er der mange steder, man kan gribe ind for at reducere CO2-udledningen, men det sportslige kan der ikke gås på kompromis med.

- Her er et område, som det er svært at gøre noget ved. For vi vil ikke gå på kompromis med det sportslige, og derfor er vi nødt til at flyve en gang i mellem. Så her sætter vi nu ind med et kompensations-program med Folkekirkens Nødhjælp, der har ekspertisen til, at vi kan gøre en forskel, fortæller Anne Jensen, der er chef for branding- og bæredygtighed i AGF.

Startede med stadionpølser

AGF er den første store sportsklub, der laver en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp, fortæller generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen og kalder klubben en foregangsklub.

- Klimatilpasning og træplantning er naturlig del af fattigdombekæmpelse. Man kunne godt vælge at plante træer i Danmark for klimaet, men det her er en større pakke, man køber, siger generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.