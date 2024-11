AGF: Vi bidrager med 354 millioner kroner til stadionbyggeri

Det nye stadion i Aarhus overskrider budgettet og koster næsten 250 ekstra millioner kroner at bygge. Dermed løber den samlede pris op i en milliard kroner.

Men der er nu opstået stor forvirring om, hvor pengene skal komme fra, og hvem der bidrager med hvad.

Århus Stiftstidende skrev tidligere fredag, at AGF slet ikke bidrager økonomisk til opførelsen af det nye fodboldstadion i Kongelunden.

Det har avisen fået bekræftet af Aarhus Kommune, der oplyser, at AGF udelukkende kommer til at betale en husleje, der endnu ikke er fastsat.

Langt fra virkeligheden

Men den udlægning afviser AGF. Fredag aften skriver klubben på sin hjemmeside, at "man kan foranlediges til at tro, at AGF økonomisk ikke bidrager nok til projektet, og at AGF ikke skal have penge op af lommen".

- Det er dog et billede, der ligger meget langt fra virkeligheden, lyder det fra AGF.

Tværtimod mener AGF at have påtaget sig et betydeligt økonomisk ansvar og løbende forpligtet sig til større omkostninger. Ifølge klubben gælder det både kontante investeringer og selve huslejen.

AGF hævder, at klubbens bidrag i forløbet er steget fra 50 til 354 millioner kroner.