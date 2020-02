AGF-træner efter sejr: - Vi skal kunne vinde grimt

AGF-træner David Nielsen fejrer sejren over AC Horsens mandag aften. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Med mandagens 2-1-sejr over AC Horsens fortsætter drømmen om top-3 i det aarhusianske, men hvis det skal kunne lade sig gøre, kræver det ifølge træner David Nielsen, at AGF må gå på kompromis med spillestilen.

- De næste kampe, indtil banerne er i en bedre forfatning, bliver ligesom kampen mod Horsens, og vi skal kunne spille på den måde, siger AGF-træneren.

AGF-spillerne Patrick Mortensen og Mustapha Bundu fejrer AGFs scoring til 1-0.

Superligasejren mandag aften kom i hus gennem hårdt arbejde, hvor hverken modstander eller græstæppet på Casa Arena i Horsens indbød til flot fodbold.

AGF-træneren roser sine spillere for deres indstilling til kampen, der var præget af mange fysiske dueller.

- Spillerne forstod, hvad det var for en type kamp, og hvad der skulle til for at vinde kampen. Det var stærkt, siger David Nielsen.

Sejr betyder alt

Patrick Mortensen scorede kampens første mål og angriberen prioriterer også sejren over alt andet.

- Vi beviste, at vi kan vinde på flere måder.

- Vi ville selvfølgelig gerne have spillet lidt kønnere, men jeg vil hellere spille ad helvede til og så vinde, siger Patrick Mortensen.

AGF fik sin første forårskamp hjemme mod Randers udsat grundet vand på banen, men banen skulle være klar til at tage imod Hobro på fredag.

Her spår David Nielsen, at kampen kan blive en lignende affære.

- De samme ting kan komme i spil igen mod Hobro på fredag, så det handler om at være klar, siger han.

Ingen snak om medaljer

AGF indtager Superligaens tredjeplads med fire point ned til nummer fire, Brøndby, der har spillet en kamp mere, men David Nielsen vil endnu ikke snakke højt om bronze.

Han fokuserer derimod på, at der efter sejren over Horsens nu skal færre point til at sikre en plads i mesterskabsspillet.

- Vi har kun øje på at komme i top-6, og nu skal der sikkert ikke så mange point til, siger AGF-træneren.

