AGF sprudler i nedsabling af Sønderjyske

Efter et par gode præstationer uden fuldt udbytte mod FC Midtjylland og FC København klikkede alt for aarhusianerne i et opgør, hvor Patrick Mortensen lynede to gange, mens Tobias Bech og Mads Emil Madsen bidrog med hver en træffer.

Sønderjyske lignede frem til det 35. minut den optimistiske, velorganiserede og arbejdsomme oprykker, som man også havde set mod Silkeborg og Lyngby. Men i den sidste times tid blev Thomas Nørgaards tropper udspillet.

AGF er foreløbigt treer i tabellen med sine fire point, mens Sønderjyskes er næstsidst med et point.

Opgøret var i slutningen af første halvleg kortvarigt afbrudt, da AGF-stopper Jonas Jensen-Abbew uden nogen i nærheden faldt om og tilsyneladende mistede bevidstheden.

Han satte sig lykkeligvis relativt hurtigt op og gik selv fra banen, da han blev skiftet ud, og senere blev det meddelt over højttaleren, at han havde det godt efter et ildebefindende.

/Ritzau