AGF snupper sejr i Horsens med sent akrobatisk mål

Da serie 5 holdet fra Thorsager Rønde IF søndag den 25. oktober spillede mod HEI var det sidste gang i foreløbigt fire uger, at holdet skulle i kamp – eller i hvert fald dem over 21 år. I klubben er man glade for, at børn og unge kan fortsætte deres aktiviteter, men ærgrede sig over, at dem over 21 år udelukkes. For det er både godt for sjæl og krop at komme ud og spille bold.