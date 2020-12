AGF slår Brøndbys ti mand til sidst

Det lykkedes nemlig AGF i kampens slutfase med to hurtige mål at lukke kampen, efter en periode hvor Brøndby trods undertallet var det bedste hold.

Sejren sender AGF op på fjerdepladsen med 18 point, mens Brøndby grundet en dårligere målscore end Sønderjyske rykker ned på tredjepladsen med 21 point.

Efter en start med et utal af fejlafleveringer var det ud af det blå, at AGF pludselig bragte sig foran efter 36 minutters spil.

Et smukt indlæg fra venstrebacken Casper Højer fandt sydafrikanske Gift Links, som med en hård inderside sendte AGF på sejrskurs.

Det lykkedes dog Brøndby at udligne lige før pausen med et bizart mål, hvor AGF-målmand Kamil Grabara og AGF-angriber Patrick Mortensen ikke så gode ud.

Storspillende Jesper Lindstrøm slog et hjørnespark ind tæt under mål for Brøndby, og da svenske Simon Hedlund let screenede Grabara, gik bolden i mål via Hedlunds læg.