AGF sikrer sig AaB-profil

Patrick Olsen har taget nordjylland med storm, men nu skifter han AaB ud med AGF.

Det meddeler AGF på sin hjemmeside.

- Jeg er glad for, at vi er nået til enighed med AaB om den her transfer. Patrick er en dygtig spiller, der kommer til at bidrage med meget godt til vores hold. En teknisk fremragende spiller, som både kan lave mål og assists. Han er en ambitiøs og meget seriøs spiller, der vil noget med sin fodbold. Han brænder igennem på banen, og jeg føler mig overbevist om, at han kommer til at få mange fans her i Aarhus, hvor vi elsker arbejdsomme spillere, som vil gøre alt for at vinde, siger sportschef i AGF, Peter Christiansen, i en pressemeddelse.

I AGF genforenes den 26-årige midtbanespiller med cheftræneren David Nielsen, som han tidligere har spillet under i norske Strømsgodset.

Patrick Olsen har skrevet under på en femårig kontrakt og træder til i AGF med det samme.

- Det her er en fantastisk mulighed for mig. AGF havde en flot sæson sidste år, og jeg ser frem til at blive en del af et godt hold og bidrage til at bygge videre på den udvikling, som klubben er inde i. Jeg har været imponeret af den gejst og stærke vindermentalitet, AGF har vist, når jeg har mødt dem som modstander, og sådan er jeg også som spiller. Så på den måde synes jeg også, at det er et godt match, og jeg glæder mig meget til, at Ceres Park skal være min nye hjemmebane, og jeg kan ikke vente med at vise mig frem for tilhængerne i Aarhus, siger Patrick Olsen til klubbens hjemmeside.

