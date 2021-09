AGF præsenterer historisk overskud i skyggen af corona

- Jeg hæfter mig især ved, at vi i et vanskeligt marked igen i år kan glæde os over en rekordhøj sponsoromsætning, samtidig med at vi har oprustet sportsligt såvel i A-truppen som i vores talentakademi, siger Jacob Nielsen.

Det gode resultat skyldes blandt andet, at AGF har fået flere sponsorkroner i kassen, ligesom indtægterne fra tv og spillersalg er øget.

AGF levede desuden op til sin målsætning om at ende i mesterskabsslutspillet i sidste sæson, og det har også haft positiv indvirkning på resultatet.