AGF om stadionstøtte: Tager I driften, tager vi støtten

- Eventdelen - primært koncerterne - har skabt kommercielle synergier til vores fodboldforretning, skriver AGF-ledelsen i brevet til kommunen ifølge Århus Stiftstidende

- Hvis man fjerner vores mulighed for at afvikle koncerter i byens største indendørs koncerthal eller uden videre overdrager den til andre, vil det resultere i et betydeligt økonomisk tab for os.

Kære kommune: Husk vores krav

Derfor har den aarhusianske fodboldklub haft behov for at minde kommunen om sine krav. Man har ikke interesse i et stadionprojekt, hvor driften af stadion og hallen går til andre.