AGF misbruger chance for at sikre overlevelse

Vejle holder liv i håbet om overlevelse og haler ind på AGF, efter at de rødblusede torsdag slog aarhusianerne 1-0 i ottende runde af Superligaens nedrykningsspil på Vejle Stadion.

På 11.-pladsen har Vejle nu tre point op til AGF med to kampe tilbage.

Forsvarsspillerne fra Vejle måtte kæmpe bragt for at holde gæsterne for døren, da AGF i store perioder belejrede området foran feltet. Hjemmeholdets chancer opstod derfor ofte på kontraangreb.