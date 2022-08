AGF med forslag: Politiet skal dele oplysninger om fodboldbøller

Det er dog sjældent fanklubbernes medlemmer, der skaber balladen. Det mener Christian Kokholm Rothmann, som er formand for Danske Fodboldfans, der samler en række fodboldfanklubber i Danmark.

- Men vi skal blive bedre til at sikre, at der kommer en besked om, at de her uromagere ikke må lave ballade til kampene, siger han.

- Fodbold skal være inkluderende, og der skal være plads til alle. Det er der ikke, så længe folk bruger sporten til at udøve vold blandt fredelige mennesker.

En del uroligheder

Mattias Tesfaye ønsker at drøfte, hvordan det bliver mere sikkert at være på stadion. Mødet kommer, efter der har været en del uroligheder i forbindelse med kampe.

Senest var der uroligheder sidste søndag i forbindelse en fodboldkamp mellem FCK og Brøndby. Her blev flere politibetjente udsat for vold.

Initiativet med søndagens møde glæder formanden for fanklubben Brøndby Support, Sarah Agerklint.

- Vi håber, at det ender med, at de, der begår overtrædelser, kan straffes og kan holdes væk fra fodbolden, mens alle de mange fodboldfans, der godt kan tage til fodbold uden at begå hærværk, trygt kan tage til fodbold uden restriktioner, siger hun til Jyllands-Posten.