Raser over kæmpe regning: - En skandale

- Under Jacob Bundsgaards ledelse har stadionprojektet været præget af en ekstremt lukket proces uden reel inddragelse af byrådet – og nu går han af med en ekstrabevilling på 200 millioner skattekroner som afskedssalut, som han forsøger at pakke ind i en fin donation fra Salling Fondene, tilføjer han.

Derfor mener Søgaard Clausen også, at han er den ansvarlige styrmand for, at det er gået så galt.

- Det er en skandale, at stadionprojektet nu bliver en kvart milliard kroner dyrere. Jeg opfordrer kraftigt til, at Aarhus’ kommende borgmester, Anders Winnerskjold, indkalder til politiske forhandlinger om stadion, så snart Jacob Bundsgaard er ude af døren, siger Jakob Søgaard Clausen, der er byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.

- Jeg mener, vi bør kigge på at reducere i stadionprojektet og kræve, at AGF bidrager mere til finansieringen af deres eget stadion.

- Det er beskæmmende at se Jacob Bundsgaard bruge løs af penge for at redde sit stadionprojekt. Det sker lige efter budgetforhandlingerne, hvor vi har måtte lave hårde prioriteringer på anlægsområdet for at få enderne til at hænge sammen. De 200 millioner kunne i stedet have været brugt på bedre folkeskoler, idrætsfaciliteter til almindelige aarhusianere eller nye cykelstier, lyder det fra Jakob Søgaard Clausen, der afslutter:

- Stærkt kritisabelt

Jacob Søgaard Clausen er ikke ene om at mene, at stadionprojektet skal reduceres.

- Det har hele tiden været fortællingen, af det ikke var skatteborgerne der skulle betale for AGF’s nye stadion. Den fortælling ligger nu i ruiner, hvis kommunen skal betale overskridelsen. Det er stærkt kritisabelt at foreslå at bruge næsten 1 milliard kroner på et stadion, lyder det fra Mette Bjerre (SF), der er forperson i kulturudvalget i Aarhus Kommune.

Nedrivningen af AGFs gamle hovedtribune begyndte i februar, men tidligere på måneden kom det frem, at stadion bliver mindst fem måneder forsinket, og dermed forventes klar i 2026. Men en endelig entreprisekontrakt er altså ikke underskrevet endnu.

- Det er ikke ordentligt overfor hverken skatteborgere, AGF eller byråd at sende et projekt frem, som er så langt fra at have et realistisk budget og så ellers bare gå i gang med at rive ned uden at have styr på økonomien, siger Mette Bjerre.

Også hun er forarget over, at man skal bruge så mange penge på et nyt stadion, efter man i september havde lange budgetforhandlinger i Aarhus Kommune.

- Vi har en trængt kommunekasse, hvor der mangler penge til alt fra lokale idrætsfaciliteter, idrætsfacilitet faglokaler i skolerne, specialskolekapacitet, cykelstier, jordfond, botilbudspladser og meget andet. I den situation er det ikke ordentligt at bede kommunen om et tre-cifret millionbeløb til et fuldskala stadionprojekt. Projektet kan og bør nedskaleres, og der må sættes tæring efter næring, afslutter Mette Bjerre.