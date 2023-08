AGF lokker med gratis billetter

Målet er at skrive fodboldhistorie med det største antal tilskuere nogensinde til en dansk kvindefodboldkamp, når AGF hjemme på Ceres Park tager imod Brøndby den 2. september.

Det oplyser AGF i en pressemeddelelse.

Hvis rekorden skal i hus, skal der komme mere end de 2204 tilskuere, som i foråret overværede en kamp mellem HB Køge og selvsamme Brøndby i kvindeligaen. Derfor er der gratis entré for alle.

- Det vil være fantastisk, hvis vi igen kan få mange på stadion. Så vil endnu flere gå hjem med oplevelsen af, hvor fedt det er at gå til fodbold i den danske kvindeliga og opleve nærværet, underholdningen og spændingen. Vi kan kun opfordre alle til at komme i Ceres Park, siger Maria Greve, der er chef for AGF Kvindefodbold.



Cheftræner Michael Schjønberg siger, at det vil være et flot signal for klubben og for byen, hvis AGF på den måde kan tage endnu et skridt opad, når det gælder kvindefodbolden.



Kampen fløjtes i gang klokken 14.