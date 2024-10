Nu er det klar: AGF indvier talentakademi efter seks års venten

Fodboldklubben AGF har indviet sit nye talentakademi på træningsanlægget Fredensvang. Her skal fremtidens spillere udklækkes i moderne og topprofessionelle rammer. Det har længe været et ønske for klubben at have sådan et akademi, der også rummer boliger til de unge mennesker. I mange år stod udfordringer med lokalplaner i vejen for drømmen og forsinkede processen med akademiet. Det har således taget seks år at nå fra idé til færdigt projekt. Men - nu står det her, og det var en glad direktør, Jacob Nielsen, der forleden åbnede dørene for offentligheden og fortalte om de muligheder, han ser i de nye rammer. - Først og fremmest skal det gøre vores egne aarhusianske drenge endnu bedre og give dem alle muligheder for at blive blandt verdenseliten, siger Jacob Nielsen.

Vi har meget store forhåbninger om, at vi vil kunne få endnu flere aarhusianske drenge på landsholdet Jacob Nielsen, direktør, AGF

- Men det er også et spørgsmål om at kunne tiltrække endnu bedre spillere, uanset om det er fra vores akademi i Uganda, eller om de kommer fra andre steder i landet eller Skandinavien. Vi har meget store forhåbninger om, at vi vil kunne få endnu flere aarhusianske drenge på landsholdet som Albert Grønbæk og Jens Stage, men også først og fremmest på vores superligahold på det nye stadion. FC Midtjylland har rykket på det her en del tidligere end jer. Er I kommet lidt for sent i gang? - Vi bor inde i en stor by, hvor der er helt andre krav, end der er ude på heden, hvor de har bygget deres akademi. Jeg tror, at deres proces har taget halvandet år, hvor vores har været seks år undervejs. Fordelen ved det er, at vi har kunnet udvikle det hele tiden. Vi har rejst rundt i Europa og set det ypperste af akademier, siger Jacob Nielsen.

Sölvi Stefánsson og William Rygaard spiller begge på AGF's U17-hold med en drøm om en dag at komme på superligaholdet.