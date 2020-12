AGF henter tidligere OB-angriber hjem fra USA

Superligaklubben AGF henter offensiv forstærkning i skikkelse af angriberen Mathias Jørgensen.

Den 20-årige angriber er hentet på en lejeaftale i amerikanske New York Red Bulls og tiltræder i Aarhus efter julepausen for et halvt år.

Det oplyser AGF på sin hjemmeside.

- Jeg glæder mig meget til at starte i Aarhus. AGF er en kæmpe klub med store traditioner, og der er en stor passion for fodbold i Aarhus som jeg ser frem til at blive en del af, siger Mathias Jørgensen.