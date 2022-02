AGF har overskud på mere end 23 millioner kroner

For det samlede regnskabsår 2021/22 forventer AGF et overskud på mellem 8 og 20 millioner kroner, og klubben forventer dermed at tabe penge i de første seks måneder af 2022.

- Vores forretning er inde i en god gænge, og det er vores forventning, at vi for fjerde regnskabsår i streg kommer ud med et solidt millionoverskud, siger AGF-direktør Jacob Nielsen i en selskabsmeddelelse.

- Det sker, samtidig med at vi har foretaget betydelige investeringer i vores sportslige sektor - både i Superliga- og talentregi - i bestræbelserne på at indfri vores sportslige målsætninger de kommende år, siger han.

Præsenterer tidligere Arsenal-spiller

Samtidig kan AGF glæde sig over, at klubbens egenkapital på et år er blevet forøget med cirka 25 millioner kroner - den lød i slutningen af 2021 på 110,3 millioner.

For at leve op til egen målsætning skal AGF hvert år i Superligaens top-6, men skal det lykkes i år, skal holdet levere en god slutspurt i grundspillet.

Med fire spillerunder tilbage før opdelingen er aarhusianerne på syvendepladsen med fire point op til Randers.