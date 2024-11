AGF-fans vil protestere under historisk kamp: - Det hører ingen steder hjemme

Sagen bunder i uroligheder under en kamp tilbage i oktober, hvor der inden anden halvleg, da spillerne skulle løbe på banen, blev antændt en mængde romerlys og affyret fyrværkeri op i luften og ind over banen.

- Dette hører efter vores mening INGEN steder hjemme, og det er dybt uacceptabelt. Ledelsen lader til at have glemt, hvem der har stået der for klubben de sidste mange år gennem håb og håbløshed, skriver fangrupperne på Facebook.

Det er ulovligt, og konsekvensen blev, at AGF måtte spille en hjemmekamp mod Lyngby med tomme tribuner i stemningsafsnittet.

Der blev samtidig lavet et forbud mod store flag og såkaldte tifoer på stadion. Det mødte skarp kritik, og forbuddet blev senere lempet.

Manglende respekt

For Nýsir Aarhus og Samlet For Aarhus skete lempelserne alt for sent. De kalder det manglende anerkendelse af deres arbejde med at støtte spillerne.

- Disse forbud mod tifo og megasize-flag er siden blevet trukket tilbage med under 48 timer til kampen, som har den konsekvens, at vi ikke har kunnet nå at få arrangeret en tifo, som tager afsked med det Ceres Park, som vi kender det i dag, skriver fangrupperne videre.

- Vi, som gruppe og fanscene, savner respekt for det arbejde, som ydes for at holde gang i det produkt, som klubben gerne vil levere.

Der vil dog stadig være højlydte fans på tribunerne de første 20 minutter af kampen. Hos AGF's officielle fanklub, AGF Fanklub Aarhus, er de ikke en del af stemningsboykottet.

- Vi ønsker ikke at blive involveret i det. Vi har intet at gøre med det, siger Anja Lilli Beikes, der er presseansvarlig for AGF’s fanklub, til TV2 Østjylland.

Kampen mellem AGF og FCK fløjtes i gang klokken 18.