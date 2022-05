AGF-fan inden skæbnekamp: - Hvis de vinder i dag, er alt glemt

Dermed er AGF nu afhængig af at kunne opstøve point i en af de sidste to kampe. Til gengæld kan de få en hjælpende hånd af FC Nordsjælland, hvis de vinder over Vejle Boldklub i dag.

- Normalvis er vi ikke særligt vilde med Nordsjælland, men lige i dag går det, hvis de slår Vejle, siger Niels Rasmussen.

Hvis Vejle Boldklub taber, så skal AGF bare have ét point i aftenens kamp for at sikre sig overlevelse i Superligaen. AGF spiller mod Viborg søndag aften klokken 20.