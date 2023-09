AGF får stor bøde for fans' dårlige opførsel

AGF reddede et vigtigt point i Superligaen, da det den 3. september blev til 1-1 ude mod FC Midtjylland i Herning.

Kampen endte dog med en bitter eftersmag for AGF, der nu er blevet tildelt en bøde.

Det er Fodboldens Disciplinærinstans, der har idømt klubben en ekstraregning på 150.000 kroner.

Det skyldes, at klubbens fans flere gange affyrede pyroteknik på tribunen. Da spillerne kom på banen, var der eksempelvis omkring 50 tændte blus på AGF's tilskuerafsnit. Det blev gentaget ved anden halvlegs begyndelse, fremgår det af redegørelsen.

Fodboldens Disciplinærinstans bemærker i afgørelsen, at det er niende gang inden for 12 måneder, at AGF er indblandet i sager med pyroteknik.

FC Midtjylland, hvis fans også brugte pyroteknik under kampen, tildeles ligeledes en bøde på 150.000 kroner. Blandt andet for de bomberør der blev affyret fra tribunen.