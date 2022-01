AGF får ny assistentræner

- Jeg glæder mig til at opleve noget andet end den norske fodboldkultur. Rollen, jeg skal have, bliver meget som i Vålerenga - en assistenttræner med et ekstra øje på det offensive spil, siger Dokken til Vålerengas hjemmeside.

Dokken har desuden erfaring som cheftræner. Han har blandt andet stået i spidsen for den norske klub Notodden i 122 kampe.

Farvel til Morten Karlsen

Morten Karlsen spillede i sin aktive karriere masser af superligakampe for FC Nordsjælland, Randers FC og Esbjerg fB. Siden gik han trænervejen og landede altså i 2020 i David Nielsens stab.

Hvad han nu skal lave, melder historien endnu intet om.