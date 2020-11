AGF-direktør om chokskifte: - I alle nederlag er der muligheder

- Kæmpestort, siger ekspert

Kenneth Cortsen, der er forsker i sportsøkonomi- og branding samt sportsledelse ved UCN, betegner skiftet som værende kæmpestort.

- En del af årsagen til, at fodboldklubber har succes, er et spørgsmål om de relationer, der er mellem folkene i de ledende poster, siger Kenneth Cortsen med henvisning til, at Jacob Nielsen og ”PC” har haft et årelangt samarbejde.

Først i Randers FC fra 2008-2014 og siden i AGF fra 2016-2020. Derfor mener han også, det er væsentligt at AGF hurtigt får ”reproduceret kulturen med de positive relationer” igen.

- Det, vi har set i andre klubber, er, at der kan opstå konflikter i ledende positioner mellem sportsdirektør, direktør og cheftræner, og der er tillid et nøgleord. Det er noget, man skaber over tid, og det er altafgørende inden for fodboldøkonomien, siger han.