AGF bekræfter: Ung svensk back får fem år i Aarhus

Den 19-årige svensker skal erstatte Casper Højer, som efter sidste sæson takkede ja til et tilbud fra tjekkiske Sparta Prag.

- Jeg betragter det som lidt af et scoop, at det er lykkedes at få Eric Kahl til AGF, siger sportschef Stig Inge Bjørnebye til AGF's hjemmeside.