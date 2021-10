AGF-anfører stiller støvlerne på hylden - får ny rolle i klubben

Niklas Backman har spillet sin sidste kamp på topplan.

Den 32-årige svensker stopper med øjeblikkelig virkning sin aktive karriere på grund af skadesproblemer, skriver AGF på sin hjemmeside.

- Efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at jeg ikke længere skal spille fodbold. Det har i sagens natur været en af de sværeste beslutninger i mit liv, men nu hvor den er taget, er jeg også lettet, og jeg ser nu frem til et nyt kapitel i mit liv, siger Backman til klubbens hjemmeside.

Det er efterveer fra tidligere hovedskader, der primært har ført til Backmans beslutning.

- Jeg har lyttet til lægerne, og sammen med min familie har jeg taget en beslutning om, at min krop ikke længere kan holde til at spille elitefodbold - jeg skal også tænke på mit liv efter fodbold, og jeg ønsker ikke at løbe nogen risiko med mit helbred, siger forsvarsspilleren.