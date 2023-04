Aftale om historisk udvidelse udskydes

Politikerne i Aarhus Kommune har onsdag aften udskudt beslutningen om en udvidelse af Aarhus. Politikerne valgte i stedet at sende planen tilbage i udvalg. Løsningen, der var lagt op til at blive vedtaget, er blevet omtalt som Marselisborg-Mols-modellen med henvisning til, at det fortsat skal være muligt at se fra Mols til Marselisborg Slot.

Bag forslaget står Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative og SF. Dermed står De Radikale, Enhedslisten, Danmarks Demokraterne og løsgængerne Henrik Arens og Thure Hastrup uden for aftalen. De er alle imod en udvidelse. Efter at have behandlet forslaget i over 2,5 time besluttede politikerne, at de ikke ville komme frem til en beslutning i aften. Demonstranter Tidligere onsdag var en stor flok demonstranter mødt op foran Aarhus Rådhus for at protestere mod havneudvidelsen. De var mødt op med blandt andet sørgebind og kister i håbet om at påvirke politikernes beslutning. En af dem var Søren Wichmann Matthiessen, der er formand for Højbjerg, Holme, Skåde fællesråd og fra starten har været imod en havneudvidelse.

Demonstranterne var blandt andet mødt op med kister.