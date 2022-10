Afstemning om havneudvidelse skudt til hjørne

- Der var en bred drøftelse, og vi blev blandt andet oplyst, at det vil koste seks millioner kroner at afholde, selvom det bliver gjort sammen med folketingsvalget, fortæller Gert Bjerregaard.

- Og så kræver det langt længere forberedelse af få belyst problemstillinger og muligheder, det ville ikke kunne nås på så kort tid at forberede det spørgsmål. For os er det vigtigt, at når man sætter et så komplekst spørgsmål til afstemning, skal man vide, hvad man ønsker at stemme om, om det er ja eller nej, hvor stor udvidelse og så videre, siger byrådsmedlemmet.

Ekstra borgerinddragelse

Der er igangsat en ekstra borgerinddragelse med et borgerpanel, hvor 36 aarhusianere kommer med deres besyv til diskussionen, der har kastet rekordmange høringssvar af sig og stort fremmøde ved flere borgermøder.