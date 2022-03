Afskaffer biblioteksbøder – får kritik for beslutningen

Beslutningen bakkes op af Socialdemokratiet.



- Det er en rigtig god idé. Jeg er ikke i tvivl om, at bøderne kan afskrække nogen fra at låne bøger, siger næstformand i Kulturudvalget, Lone Hindø (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Samme holdning deles langt fra af alle udvalgets politikere.

'Ingen gavebod'

Både DF og K langer hårdt ud efter rådmandens beslutning, som de kalder både tåbelig og mystisk.

- Det er jo ingen gavebod. Hvis det ikke koster noget ikke at aflevere til tiden, så beholder folk da bare bøgerne. Jeg har meget svært ved at se, hvorfor ingen bøder er vejen frem, siger Dansk Folkepartis Jakob Søgaard Clausen.

- Jeg er enig med DF her. Alle har mulighed for at låne, men der følger et ansvar. Vi skal lære vores børn om ansvarlighed, det er en del af opdragelsen. Det er tåbeligt at afskaffe bøderne, supplerer Konservative Folkepartis Peter Sporleder.

De to kritikere er uforstående over for, at beslutningen ikke er blevet vendt i Kulturudvalget først.