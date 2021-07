Afghanistanveteran holder sommertogt for andre som ham

- Om man lige har været udsendt og i starten af sine 20’ere, eller man er Balkan-veteran eller Cypern-veteran, eller i i søværnet eller flyvevåbnet, forklarer Michael Bang Simonsen.

Gast: - Det er et fantastisk veteran-projekt

En af de nuværende gaster er Julie Hasselager, der var udsendt på Balkan i 1990’erne.

Hun var også med på veteranbåden en enkelt dag sidste år, men i år havde hun lyst til en længere tur.



- En dag sidste år, det var alt for lidt. Jeg ville virkelig gerne med på en længere tur. Det her med at være ude på vandet og opleve den ro, som det er - altså det er et fantastisk veteran-projekt netop fordi, der bare er så roligt derude, og det kammeratskab, der kan opstå på sådan en tur, hvor man er afsted med så få mennesker, men så er der alligevel nogen at snakke med. Det er ret specielt, siger hun.