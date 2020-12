Ældre kvinder snydt: Unge mænd anholdt - sigtet for 96 forhold

I virkeligheden var situationen helt omvendt. Mændene brugte kreditkortene til at snyde kvinderne for store beløber.

De er sigtet for 96 forhold, da de er sigtet for både at snyde kvinderne og efterfølgende misbruge deres kreditkort.

- Der er tale om en meget udspekuleret form for kriminalitet, hvor gerningsmændene har udnyttet den tillid, de ældre kvinder har haft til deres bank. Det er vigtigt for os at understrege, at bankerne aldrig ringer og beder deres kunder om at udlevere kort og pinkode, derfor skal man altid være mistænksom, hvis man får sådan et opkald, siger vicepolitiinspektør Carsten Kousgaard i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

De to mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag klokken 13. Østjyllands Politi leder fortsat efter flere mistænkte i sagen.