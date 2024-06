Ældre kvinder snydt: Falske bankbude på spil igen-igen

I løbet af det seneste døgns tid har Østjylland modtaget to anmeldelser om, at ældre borgere er blevet svindlet af falske bankbude.

Det fremgår af døgnrapporten.

Tirsdag anmeldte en 82-årig kvinde fra Aarhus V, at hun var blevet ringet op af en mand, der udgav sig for at være fra hendes bank. Han sagde, at kvindens kort var blevet spærret, og at hun derfor skulle have et nyt.

Kort tid efter dukkede en fremmed mand i form af et såkaldt "bankbud" op på kvindens adresse med et nyt kort, mens han fik udleveret hendes gamle og nogle tusinde kroner i kontanter.

En time senere modtog politiet en lignende anmeldelse, hvor en 80-årig kvinde var blevet ringet op af en ukendt person.

Hun fik at vide, at der fra hendes konto var blevet overført et større beløb til en konto i Spanien, og at en person derfor ville komme til hendes adresse med det samme for at hente det gamle kort og eventuelle kontanter.

Ganske rigtigt dukkede en ukendt mand kort tid efter op hos kvinden og slap afsted med kontanter og kort, som der efterfølgende blev hævet flere tusinde kroner på.

Politiet opfordrer folk til aldrig at udlevere personlige oplysninger, koder, kort og kontanter til fremmede.