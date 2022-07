Ældre kvinde snydt af falsk Windows-medarbejder

Det var først, da banken ringede, at den 74-årige kvinde fattede mistanke.

Mandag klokken 11 blev hun ringet op af en mand, der udgav sig for at være fra Windows kundeservice. Han fortalte den ældre kvinde, at hendes Windows ville lukke ned i løbet af et kvarter, og det ville han hjælpe med at undgå ske.