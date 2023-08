Ældre kvinde fik beslaglagt bilen efter U-vendinger på motorvejen

En ældre kvinde skal nu finde et alternativ til bilen. Onsdag fik hun beslaglagt bilen af Østjyllands Politi, efter hun gentagne gange havde foretaget U-vendinger på Djurslandsmotorvejen ved Lystrup.

Det skriver Østjyllands Politi i dagens døgnrapport. Flere bilister ringede onsdag formiddag til Østjyllands Politi og gjorde opmærksom på den 77-årige kvindes adfærd, hvor hun ikke bare én men flere gange vendte sin bil på motorvejen.

En af anmelderne fik kontakt med kvinden, inden politiet nåede frem. Kvinden er nu sigtet for at forvolde fare for andres liv og førlighed.

Hvorfor hun foretog U-vendingerne, er et åbent spørgsmål, for det kunne kvinden ifølge politiet ikke selv forklare. Alkohol- eller narkotikapåvirkning kan dog ifølge politiet afskrives som årsager.