Advokat søger asyl til to efterladte afghanske børn

Lige før jul blev to afghanske børn på knap et og to et halvt år fundet efterladt ved et busstoppested i Aarhus midtby. Lørdag skriver Jyllands-Posten, at børnenes bistandsadvokat har søgt asyl til dem.

Børnene blev fundet efterladt. Siden har politiet fundet ud af, at deres forældre formentlig ikke er i landet længere.

Faderen er blevet udvist, og moren formodes af politiet også at have forladt Danmark.

Det var på Park Allé i det centrale Aarhus, at børnene den 14. december 2019 blev fundet på gaden. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

To måneder efter at børnene blev fundet, oplyste Østjyllands Politi til Jyllands-Posten, at man stadig arbejdede på at afklare deres slægtskab.

Siden er børnene kommet i plejefamilie, oplyser Aarhus Kommune til avisen. Navnet på børnenes advokat ønsker hverken kommunen eller politiet at oplyse.

Men børnenes fremtid kan meget vel afhænge af blandt andet, om det lykkes advokaten at få asyl til børnene.

Det fortæller direktøren for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, Erik Kaastrup-Hansen, til Jyllands-Posten.

Børnene er ikke fuldstændig uden familie i Danmark. I dagene efter at børnene blev fundet, ledte politiet efter slægtninge. Og de fandt tre.

Den ene - børnenes farmor - er fortsat sigtet for at misrøgte børnene og forlade dem i hjælpeløs tilstand.

Kvinden er afghansk statsborger, 54 år og bor i Ølgod, skriver Jyllands-Posten.

Tidligere har også en 33-årig mand og en 25-årig kvinde været anholdt i sagen. De er blevet løsladt, da politiet vurderede, at de ikke havde gjort noget strafbart.

Manden er formentlig børnenes onkel, vurderer politiet.

Jyllands-Postens spørgsmål, om hvorvidt politiet har opklaret, hvorfor børnene blev efterladt, ønsker Østjyllands Politi ikke at besvare af hensyn til efterforskningen.

